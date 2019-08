Zweiter Hilfsflug in diesem Jahr : Friedensdorf-Kinder feiern Abschied

Dinslaken 70 Jungen und Mädchen fliegen zurück nach Afghanistan und Zentralasien.

Ein großes Abschiedsfest haben die Kinder im Friedensdorf gemeinsam mit vielen ehrenamtlichen Helfern, Praktikanten und Mitarbeitern gefeiert. Denn für über 70 genesene Kinder aus Afghanistan und Zentralasien geht am kommenden Freitag auf große Heimreise. Schon in wenigen Tagen erwartet die kleinen Schützlinge das lang ersehnte Wiedersehen mit der Familie in ihren Heimatländern. Der 80. Afghanistan-Kombinations-Hilfseinsatz ist der zweite Hilfsflug für afghanische und zentralasiatische Kinder in diesem Jahr. Im Rahmen des Hilfsfluges erwartet Friedensdorf International am 14. August zudem über 90 schwer verletzte und kranke Kinder am Düsseldorfer Flughafen.