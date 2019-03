7. April in Dinslaken : Mit dem Fahrrad in den Frühling

Vor zwei Jahren gab es eine BMX-Show und einen Wettbewerb rund um den deutschen Athleten und dreifachen deutschen Meister Chris Böhm. In diesem Jahr kommen Fans in Dinslaken auch wieder auf ihre Kosten. Foto: Heiko Kempken / FUNKE Foto Servi/Heiko Kempken

Dinslaken Mit einem unterhaltsamen Rahmenprogramm wollen die Werbegemeinschaften Dinslaken, die Neutor-Galerie sowie die Stadt die Radsaison am Sonntag, 7. April, eröffnen. Dazu öffnen die Geschäfte in der Innenstadt von 13 bis 18 Uhr.

Mit dem Fahrrad hinein in den Frühling – pünktlich zum Frühlingsbeginn starten die Stadt Dinslaken, die Neutor-Galerie, die Werbegemeinschaft Dinslaken, Zweirad Vogel, die Jungs des PDS-Jam und der Radsportclub Dinslaken am Sonntag, 7. April, die dritte Auflage des Dinslakener Fahrradfrühlings. Parallel dazu öffnen von 13 bis 18 Uhr die Geschäfte in der Innenstadt.

Ein Tag für die ganze Familie soll es werden, ob fahrradbegeistert oder nicht. Dennoch wird sich natürlich hauptsächlich alles ums Fahrrad drehen, so Antje Vancreyenest von der Wirtschaftsförderung der Stadt. Und um den Frühling beim verkaufsoffenen Sonntag.

Info Dinslakener Stadthelme zu gewinnen Anmeldung Anmelden können sich Interessierte zwischen 11 und 13 Uhr am Neutorplatz. Dort erhalten sie die Teilnehmerkarten und die Wegbeschreibung. Verlosung Unter allen Teilnehmern werden in Kooperation mit Zweirad Vogel drei Dinslakener Stadthelme verlost.

An zwei Standorten wird ein attraktives Rahmenprogramm rund um die vom Radsportclub organisierte Fahrradrallye geboten: Am Neutorplatz wird es ein Informationsangebot rund um Fahrräder und Zubehör geben, am Altmarkt ein Programm für Familien mit Kindern.

So werden die neuen E-Bike-Trends auf dem Neutorplatz vorgestellt, die Interessierte an diesem Tag auch kostenlos ausprobieren dürfen (gegen Vorlage des Personalausweises). Für Anfänger steht ein Pedelec-Simulator zur Verfügung, hier können Testfahrten ohne Risiko ausprobiert werden. Die Polizei wird zur Fahrradsicherheit informieren, einige Firmen zur Fahrsicherheit.

Und da das Treten in die Pedalen richtig hungrig machen kann, stehen auf dem Neutorplatz einige Food-Trucks bereit, um genau diesen Hunger zu stillen. Was man so alles mit seinem Zweirad anstellen kann, zeigt die Bike-Brothers-Trial-Show vor der Neutor-Galerie. Neue Tricks und waghalsige Sprünge präsentieren die Bike Brothers Daniel Gorez und Felix Kaiser. Vom Nachahmen ist abzuraten.

Am Altmarkt steht hingegen das Mitmachen im Vordergrund. In diesem Jahr zum ersten Mal dabei sind die Jungs des PDS-Jam. Sie kreieren einen abwechslungsreichen Parcours für Skater. Auch BMX-Fahrer kommen am Altmarkt auf ihre Kosten. Für alle Anfänger stehen Boards und Schutzbekleidung zur Verfügung. Auch werden einige Workshops angeboten.

Für die Kleinen gibt es einen Kinder-Fahrrad-Parcours, auf dem sie mit ihren eigenen Rädern ihr Können beweisen können. Außerdem sorgt die Aufsuchende Jugendarbeit der Stadt in Kooperation mit dem Kinder- und Jugendparlament für Bastelaktionen und alkoholfreie Frühlings-Cocktails.

Zweirad Vogel im Gewerbegebiet Mitte hat seine Pforten geöffnet, zeigt die neuesten Radmodelle und sorgt dank des Inner Wheel Clubs für die Stärkung der Besucher und Rallye-Teilnehmer. Diese Rallye des Radsportclubs spannt nämlich mit zwei Touren den Bogen zwischen den einzelnen Veranstaltungen.

Gestartet werden sowohl die 46-Kilometer-Tour als auch die 20-Kilometer-Familientour am Neutorplatz (dort ist auch das Ziel). Geführt wird die Tour über Zweirad Vogel, die Blaue Bude, Bruckhausen bis zum Golfplatz Hünxe; von dort aus führt die Familientour zurück, die andere geht weiter in Richtung Flugplatz Schwarze Heide und von dort am Rotbach entlang zurück in die Innenstadt. „Wir hoffen auf viele Besucher und gutes Wetter“, wünscht sich Antje Vancraeyenest.

(big)