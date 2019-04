Mit Rettungshubschrauber in Klinik gebracht : 68-Jährige bei Unfall mit Fahrrad schwer verletzt

Dinslaken Frau stürzt nach Kollision mit einer anderen Radfahrerin von ihrem Fahrrad und verletzt sich dabei schwer.

Eine 68-jährige Fahrradfahrerin ist bei einem Unfall am Sonntag gegen 18.10 Uhr schwer verletzt worden, wie die Polizei jetzt mitteilt. Die Frau aus Bottrop und eine 49-Jährige waren mit ihren Fahrrädern auf dem Radweg der Dickerstraße unterwegs. In Höhe eines Hauses begegneten sich die Radfahrerinnen und stießen mit den jeweils linken Lenkerenden zusammen. Die 68-Jährige stürzte und verletzte sie sich schwer am Kopf. Ein Rettungshubschrauber flog sie in ein Duisburger Krankenhaus. Lebensgefahr bestand nicht.