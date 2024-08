In den Gegenverkehr geraten 62-Jähriger fährt betrunken mit seinem Pkw zur Bank

Ein 62-jähriger Mann aus Voerde war am vergangenen Montag, gegen 20.45 Uhr, mit seinem Auto (ein silberfarbener VW Caddy) auf der Bülowstraße in Friedrichsfeld unterwegs. Zeugen beobachteten, dass der 62-Jährige sehr langsam und unsicher fuhr und mit seinem Wagen in den Gegenverkehr geriet. Zwei Radfahrer mussten ausweichen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wie die Polizei mitteilte. Der Mann fuhr danach weiter auf der Gegenfahrbahn. In Höhe des Marktplatzes geriet er mit seinem Wagen auf den Parkstreifen der Gegenfahrbahn. Danach bog er ruckartig nach rechts in die Lessingstraße ab, hielt an und verließ sein Fahrzeug bei laufendem Motor, um in eine Bankfiliale zu gehen. Hierbei musste er sich an einer Säule abstützen, um nicht zu umzufallen, wie die Polizei weiter mitteilte. Die Zeugen nahmen daraufhin den Autoschlüssel aus dem Zündschloss des Wagens und riefen die Polizei.