Bustour und Festakt : Diakonie will Herzenssache werden

Die „Kreuzfahrt“ zu den Standorten, hier mit Zwischenstation am Café Komm am Bahnhofsplatz, bereitete den Teilnehmern Freude. Foto: Heiko Kempken / FUNKE Foto Services/Heiko Kempken

Dinslaken Zum 60-jährigen Bestehen der Diakonie im Kirchenkreis Dinslaken gab es eine Bustour zu den einzelnen Standorten und einen Festakt im Gemeindehaus an der Duisburger Straße.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Das Diakonische Werk im Evangelischen Kirchenkreis Dinslaken hat seinen Schwerpunkt in Beratungsangeboten für Menschen in den verschiedensten Notlagen. Und diese Angebote verteilen sich auf sieben verschiedene Standorte des Kirchenkreises. Fünf dieser Standorte konnten Interessierte bei einer „Kreuzfahrt“, einer Bustour unter dem Kronenkreuz, dem Erkennungszeichen der Diakonie, kennen lernen.

Gefahren von Superintendent Friedhelm Waldhausen steuerte der Bus das Haus an der Dorfkirche in Hiesfeld, das Café Komm und das Psychosoziale Beratungszentrum für Flüchtlinge am Dinslakener Bahnhof, das Haus der Diakonie an der Wiesenstraße und das Hexenhaus an. Den Auftakt bildete die Offene Ganztagsschule (OGS) in Hünxe-Bruckhausen, wo die Diakonie einen ihrer vier OGS-Standorte zur Betreuung von Grundschulkindern hat. Dort zeigten Dritt- und Viertklässler begeistert und mit viel Schwung ihr Können im „Modern Klomping“, dem Klompentanz nach moderner Art. Was die Mitfahrenden nachhaltig beeindruckte, war die Vielfalt und Professionalität der sehr verschiedenen Beratungs- und Hilfsangebote.

Pfarrer i.R. Heiko Dringenberg (rechts) moderierte den Festakt im Evangelischen Gemeindehaus. Hier interviewt er Ralf Heyden, Annette Christoph und Sabine Winkler (von links). Foto: privat

INFO Vor 60 Jahren schlug die Geburtsstunde Der Anfang Der Evangelische Kirchenkreis hat zum 1. Juli 1958 eine hauptamtliche Fürsorgerin eingestellt. Mit ihrem Dienstantritt schlug vor gut 60 Jahren die Geburtsstunde der regionalen Diakonie. Damals llief das Ganze aber noch unter dem Firmenschild „Innere Mission und Hilfswerk“.

Beim abendlichen Festakt im Evangelischen Gemeindehaus an der Duisburger Straße gab es nicht nur ein Festessen, Kabarett mit Pfarrer Markus Söffge und Piano-Musik von Gabriele Kortas-Zens, sondern auch kurzweilige Interviews, geführt vom Moderator des Abends, Pfarrer i. R. Heiko Dringenberg. Die Ursprünge der Diakonie Dinslaken als politischer Diakonie verdeutlichte das erste Interview mit dem Pfarrer des Kirchlichen Dienstes in der Arbeitswelt (KDA), Jürgen Widera, und dem ehemaligen Geschäftsführer der Diakonie, Jörg Koch . Es zeigte: Die Anfänge bestanden in dringend notwendiger Hilfestellung für die mehr als zwölf Millionen Flüchtlinge aus den Ostgebieten in den 50er-Jahren, aber auch später blieb die Diakonie diesem politischen Ansatz treu: in den 80er-und 90er-Jahren kümmerte sich der Diakonieverein mit verschiedenen Arbeitsmarktprojekten vorwiegend um Langzeitarbeitslose. Zuletzt unterstützte Jürgen Widera die Opfer der Love-Parade als Ansprechpartner der Stadt Duisburg.

Spannende Einblicke in die Diakonie als Arbeitgeber bot ein Interview mit drei langjährigen Mitarbeitenden, Annette Christoph, Sabine Winkler und Ralf Heyden. Dass sie alle der Diakonie schon über 25 Jahre treu sind, spricht für sich. Das liegt aber nicht allein an der Tatsache, dass die Diakonie nach Tarif bezahlt. „Es ist ein Arbeitgeber, der einen großen Vertrauensvorschuss gibt und viel eigene Gestaltungsmöglichkeiten lässt“, erklärte Ralf Heyden. Und auch Annette Christoph wäre nicht so lange dabei, wenn nicht das Arbeitsklima so gut wäre und Fortbildungen nicht so großzügig unterstützt würden.

Schließlich erläuterten die beiden Geschäftsführerinnen der Diakonie, Alexandra Schwedtmann und Nicole Mehring, ihre Vorstellung von Diakonie: „Nicht nur die Gemeinden, auch die Diakonie ist Kirche. Darum ist es unser Anliegen, die Angebote des Diakonischen Werkes und der Gemeinden wieder stärker miteinander zu verzahnen.“ Damit liegen sie nahe beim Anliegen des Superintendenten Ernst Arnhold, der als Gründer der Dinslakener Diakonie vor 60 Jahren forderte: „Die Diakonie muss zur Herzenssache der Gemeinden werden.“

(lev)