Kripo ermittelt 54-Jähriger am Voerder Bahnhof überfallen und beraubt

Ein 54-jähriger Mann ist nach eigener Aussage am Samstagmorgen in der Zeit zwischen 6.30 und 8 Uhr am Bahnhof in Voerde überfallen und beraubt worden. Wie die Polizei mitteilte, gab der Mann aus Voerde an, zunächst vom Bahnhof in Wesel mit einem Zug in Richtung Oberhausen unterwegs gewesen zu sein. Im Zug sei er bereits auf eine Gruppe Jugendlicher aufmerksam geworden, mit der er sich unterhalten habe. Am Voerder Bahnhof sei er ausgestiegen und habe seinen Weg zu Fuß fortgesetzt. Die Jugendlichen aus dem Zug seien ihm gefolgt. Hinter der Unterführung, die zur Friedrichfelder Straße führt, soll ihm eine Person, die zu der Gruppe der Jugendlichen gehören könnte, von hinten auf den Kopf geschlagen haben. Er kam hierdurch zu Fall. Während der Voerder am Boden lag, habe man ihm seine Geldbörse gestohlen. Der 54-Jährige informierte die Polizei über den Vorfall.