Werk in bewegten Zeiten : Benteler-Werk begeht 45-Jähriges in bewegter Zeit

Das Benteler-Werk Dinslaken gibt es jetzt seit 45 Jahren. Der „runde Geburtstag“ fällt in eine bewegte Zeit: Benteler baut in seiner Stahlrohr-Sparte Stellen ab. Foto: Benteler

Dinslaken Das Benteler-Werk in Dinslaken gibt es seit 45 Jahren. So feiert der Standort gemeinsam mit 20 weiteren Weltweit in diesem Jahr einen runden Geburtstag – wenn auch in bewegten Zeiten, es werden Stellen abgebaut.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Das Benteler-Werk in Dinslaken begeht sein 45-jähriges Bestehen. Das ist zwar eine etwas krumme Zahl für eine „Jubiläumsfeier“, aber es passt ins Jahr: Das Unternehmen teilt mit, dass im Jahr 2020 weltweit 21 Benteler-Standorte runde Geburtstage begehen. Zusammen mit Dinslaken gibt es ein weiteres Werk in Deutschland, in Weidenau, ebenfalls seit 45 Jahren.

In diesem Jahr war Benteler vor allem deshalb ein Thema in der Öffentlichkeit, weil das Unternehmen in seiner Stahlrohrsparte Steel/Tube bis Ende 2022 hunderte Stellen abbauen will. Davon ist unter anderem Dinslaken betroffen. Am Standort sollten nach den bekannt gewordenen Plänen bis zu 90 Stellen in Produktion und Verwaltung wegfallen. Das Programm soll der Zukunftssicherung der Stahlrohr-Sparte „in einem herausfordernden Marktumfeld“ dienen, hieß es.

Das Unternehmen betont, die Verankerung an seinen Produktionsstandorten sei ihm ein besonderes Anliegen. An einigen Standorten gehöre man zu den größten Arbeitgebern vor Ort. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Werken seien „der Schlüssel zu unserem Erfolg“. Benteler-Produkte seien heute unter anderem in fast jedem Auto weltweit zu finden, man sei „einer der international führenden Partner der Automobilindustrie“.

Werks-Geburtstage gibt es 2020 außer in Dinslaken und Weidenau mit ihren 45 Jahren auch noch bei drei Werken, die 30 Jahre alt sind, bei drei Werken, die 25 Jahre alt sind, bei einem, das 20 Jahre alt wird, bei fünf Werken zum 15-jährigen Bestehen, bei sechs Werken zum zehnjährigen und bei einem Werk zum fünfjährigen Bestehen.

Beim Benteler-Konzern arbeiten weltweit etwa 30.000 Menschen.

(szf)