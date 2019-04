Bis Gründonnerstag : Lesefutter für junge Bücherwürmer

Bei den Buchausstellungen von Heike Kammer und Mila Becker in den Klassenräumen waren die Tische schnell umlagert. Die Fachfrauen wissen, was den jungen Lesern gerade gefällt. Foto: Heiko Kempken

Hünxe Die 40. Kinder- und Jugendbuchwoche der Gemeinde Hünxe bietet bis Gründonnerstag Lesungen, Theater, Spiele und Kreatives. Ganz unerwartet steht eine Werkstatt zum Thema „Wolf“ auf dem Plan. Zum Finale gibt es Preise.

„Es ist schön, dass so viele den Weg hierher gefunden haben. Ich verspreche euch, bei diesem Programm zum Jubiläum wird sich keiner langweilen. Ich wünsche allen Bücherwürmern und Leseratten viel Spaß.“ Stellvertretende Bürgermeisterin Ingrid Meyer eröffnete am Montag im Forum der Karl-Vogels-Schule die 40. Kinder- und Jugendbuchwoche der Gemeinde Hünxe, die seit 1979 jedes Jahr in der ersten Osterferienwoche stattfindet.