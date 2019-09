Konzert an der Otto-Pankok-Schule : Junge Bläser feierten 40. Geburtstag mit Freunden

Mit seinem Leiter Andreas Kamp eröffnete das Vororchester des Jugendblasorchesters das musikalische Programm der Jubiläumsfeier. Foto: Helmut Scheffler

Das Drevenacker Jugendblasorchester zeigte auf dem Gelände der Otto-Pankok-Schule, wieviel Lebensfreude Musik bringt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Sonnenschein, fröhliche Klänge und gut gelaunte Gäste. Es passte einfach alles zur Festtagsstimmung des Jugendblasorchesters Drevenack (JBO), das auf dem Gelände der Otto-Pankok-Schule sein 40-jähriges Bestehen feierte. Gleich mehrere Musikgruppen beteiligten sich an der musikalischen Gestaltung des Jubiläumsfestes.

Vor Beginn des offiziellen Festaktes stimmte das Vororchester die Besucher auf die Feier ein. Unter Leitung des Dirigenten Andreas Kamp steuerten die Nachwuchsmusiker das „Take it easy“ und das „Eye of the Tiger“ ebenso zum musikalischen Start bei wie den Schlager „I got a feeling“.

„Eure Musik ist in Drevenack und in der ganzen Umgebung ein lebendiger Bestandteil“, bescheinigte die stellvertretende Bürgermeisterin Ingrid Meyer den JBO-Musikern. Der Musikverein habe es über Jahre hinweg stets erfolgreich verstanden, junge Menschen durch die Musik an die Gruppe zu binden und zu begeistern. Meyer dankte allen Aktiven und Förderern für das Engagement, das eine erfolgreiche Vereinsarbeit erst möglich mache. Musizieren in der Gemeinschaft bringe nicht nur Lebensfreude und Lebensqualität, sondern fördere auch die Solidarität und den Zusammenhalt. Den Musikern wünschte sie weiterhin musikalische Erfolge und vor allem stets viel Freude und Spaß beim Musizieren.

Zusammen mit Friedhelm Joormann, dem stellvertretenden Vorsitzenden des Kreismusikverbandes Wesel innerhalb des Volksmusikerbundes NRW, ehrte die Vorsitzende Yvonne Unterloh die beiden Gründungsmitglieder Dirk Rupp und Stefan Hutmacher.

Das JBO und mehrere befreundete Musikgruppen beteiligten sich an der Gestaltung des Programms. Die von Bastian Striewe geleitete Schermbecker Blaskapelle Einklang erfreute die Zuhörer mit dem Walzer „Schöne Erinnerungen“, dem Marsch „Von Salzburg nach Tirol“ und dem Lied „Dem Land Tirol die Treue“. Mit dem Jugenblasorchester Drevenack hat Einklang viele Jahre hindurch am Blasmusikertreffen teilgenommen, das im jährlichen Wechsel in einem der vier beteiligten Orte ausgetragen wurde.

Die Blasmusik Wulfen hat bislang schon mehrfach mit dem JBO gemeinsam musiziert. Die Freundschaft zwischen beiden Musikgruppen entstand in jenen Tagen, als beide Gruppen vom gemeinsamen Dirigenten Paul Gregoor geleitet wurden.

Die Wulfener beteiligen sich regelmäßig am Neujahrskonzert des JBO. Unter Leitung von Gregor Lankeit ließen sie beim Drevenacker Jubiläumskonzert Polkas und Märsche erklingen. Die Weidenländer Musikanten und das Tambourkorps Drevenack rundeten mit ihren Beiträgen das musikalische Jubiläumsprogramm ab.

Wer sich für die Geschichte des JBO interessierte, konnte Festschriften erwerben, die vor zehn und 15 Jahren erschienen. Auch an die Kinder hatten die Organisatoren gedacht. Das Spielmobil der Gemeinde Hünxe sorgte ebenso für Abwechslung wie eine Hüpfburg.

(hs)