Sonnenernergie nutzen Rund 240 neue Solaranlagen in drei Monaten installiert

Dinslaken/Voerde/Hünxe · Der Ausbau mit Photovoltaikanlagen hält weiterhin an. In Dinslaken, Voerde und Hünxe sind mittlerweile rund 3400 Solaranlagen in Betrieb, die die Sonnenenergie nutzbar machen und in Strom umwandeln.

05.03.2024 , 14:28 Uhr

Viele Hausbesitzer lassen sich Solaranlagen auf das Dach ihres Hauses installieren, um damit ihren eigenen Strom zu produzieren. Foto: dpa/Rolf Haid