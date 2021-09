Auf der Augustastraße in Dinslaken : Frau bei Sturz mit E-Scooter schwer verletzt

Auf der Augustastraße in Dinslaken

Dinslaken E-Scooter-Fahren ist kein Kinderspiel. Vor Antritt der Fahrt rät die Polizei dazu, das Gefährt genau zu checken. Eine Frau aus Dinslaken tat das offenbar nicht.

Ex-Scooter-Fahrerin schwer verletzt Eine 38-jährige Frau aus Dinslaken war am Mittwoch gegen 19.30 Uhr mit ihrem E-Scooter auf der Augustastraße unterwegs. Vermutllich wegen eines Defekts am Fahrzeug stürzte sie und zog sich schwere Verletzungen zu. Diese wurden in einem Krankhaus stationär behandelt.