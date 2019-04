Lohnsteuer hinterzogen : Mit Scheinrechnungen beim Betrug geholfen

Dinslaken/Duisburg 37-jähriger Dinslakener muss sich vor dem Landgericht in Duisburg verantworten.

In den Jahren 2010 bis 2012 soll er dem Hauptangeklagten, einem 40-jährigen Duisburger, der nacheinander zwei im Stadtteil Marxloh ansässige kleinere Baufirmen führte, durch Scheinrechnungen dabei geholfen haben, mehr als eine Million Euro an den öffentlichen Kassen vorbei zu schleusen.

Die Firmen des 37-jährigen Dinslakeners – eine hatte ihren Sitz in Dinslaken, die andere in Duisburg – sollen nur auf dem Papier existiert haben. Einziger Zweck, davon geht zumindest die Anklage aus, sei die Erstellung von Scheinrechnungen für den auf der Anklagebank neben ihm sitzenden Duisburger gewesen. Durch die reichlich erstellten Rechnungen soll die Hinterziehung des Mitangeklagten verschleiert worden sein und soll es diesem möglich gemacht haben, seine Arbeiter zum größten Teil bar auszuzahlen. Zwei Dutzend so genannte Subunternehmer soll der 40-Jährige zwischen Mai 2009 und Oktober 2012 beschäftigt haben. In Wahrheit sollen die meist aus Bulgarien stammenden Männer scheinselbstständig gewesen sein.