Frau rutscht von Bussitz und verletzt sich : Zwei Unfälle: Ampel zerstört, Bus muss notbremsen

Zwei Verkehrsunfälle ereigneten sich am Samstag in Dinslaken (Symbolfoto). Foto: dpa/Friso Gentsch

Dinslaken Atemluft des Autofahrers, der mit seinem Wagen gegen eine Ampel fuhr, roch nach Alkohol, wie die Polizei berichtet.

Über zwei Verkehrsunfälle, die sich am Samstag ereigneten, berichtet die Polizei. Am frühen Samstagmorgen gegen 4 Uhr befuhr ein 30-jähriger Autofahrer aus Duisburg die B 8 in Fahrtrichtung Duisburg. Vor dem Kreuzungsbereich Willy-Brandt-Straße, Goethestraße kam der Duisburger mit seinem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr über den Grünstreifen und stieß gegen die dortige Ampel. Diese wurde dabei stark beschädigt und musste deshalb teilweise demontiert werden. Der Autofahrer blieb unverletzt. Da der Atem des Duisburgers nach Alkohol roch, wurde ihm eine Blutprobe entnommen, so die Polizei. Den Führerschein des 30-Jährigen stellten die Polizeibeamten sicher.

Am Samstagmittag gegen 12.45 Uhr musste ein 43-jähriger Busfahrer ein Notbremsung durchführen, um einen Zusammenstoß mit einem Auto zu vermeiden. Der Bus war auf der Weißenburgstraße in Richtung Katharinenstraße unterwegs und musste bremsen, als der Fahrer des Autos auf der Sedanstraße in Richtung Augustastraße fuhr und nicht auf den Bus achtete. Eine 53-jährige Frau aus Dinslaken rutschte dadurch von ihrem Sitz im Bus und verletzte sich leicht. Der Fahrer des Kleinwagens, der nicht auf den Bus geachtet hatte, fuhr einfach weg, wie die Polizei weiter mitteilt. Bei dem Auto soll es sich um einen grünen oder gelben Kleinwagen eines asiatischen Herstellers gehandelt haben. Darin saßen ein älterer Fahrer und eine ältere Beifahrerin. Hinweise an die Polizei in Dinslaken, Telefon 02064 622-0.