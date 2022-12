Betuwe-Ausbau in Dinslaken Dianastraße eine Woche lang voll gesperrt

Die Dianastraße in Dinslaken ist von Montag, 12. Dezember, 6 Uhr, bis Sonntag, 18. Dezember, 18 Uhr, für den Autoverkehr voll gesperrt. Ursache dafür sind Brückenbauarbeiten für das dritte Gleis der Betuwe-Linie. Eine entsprechende Umleitung ist ausgeschildert. Die Geh- und Radwege werden jeweils in eine Richtung gesperrt, die gegenüberliegende Seite bleibt zum Überqueren frei. Lediglich in der Zeit vom 14. Dezember, 18 Uhr, bis zum folgenden Morgen um 6 Uhr müssen die Geh- und Radwege voll gesperrt werden. Ein Überqueren ist in dieser Zeit nicht möglich.