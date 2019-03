Unglück am Sonntag: 29-jährige Frau bei Unfall in Hünxe schwer verletzt

29-jährige Frau bei Unfall in Hünxe schwer verletzt

Unglück am Sonntag

Hünxe Das Unglück geschah am Sonntagmittag. Die Dinslakener Straße war zeitweise gesperrt. Eine Autofahrerin aus Voerde und ein 31-jähriger Motorradfahrer wurden leicht, eine 29-Jährige schwer verletzt.

Trümmerteile liegen auf der Straße herum, der am Unfall beteiligte Wagen ist vorne links beschädigt, und das Motorrad, auf dem ein Mann und eine Frau unterwegs waren, ist in zwei Teile gerissen worden. Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Sonntag gegen 12.50 Uhr auf der Dinslakener Straße ereignet.