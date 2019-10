22-Jähriger spurlos verschwunden : Wer hat Nick Peter Stolz aus Voerde gesehen?

Voerde Der 22-jährige Nick Peter Stolz aus Voerde ist spurlos verschwunden. Vor der Tür einer entfernten Bekannten in Aachen hinterließ er Wertsachen und einen Brief, auch sein Auto ließ er dort stehen.

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach dem 22-jährigen Nick Peter Stolz. Der junge Mann aus Voerde hat am vergangenen Samstag, 28. September, gegen 12 Uhr mehrere Wertgegenstände und einen Brief vor der Haustür einer ihm flüchtigen Bekannten an der Klara-Fey-Straße in Aachen abgelegt und ist seitdem spurlos verschwunden. Es wird befürchtet, dass ihm etwas zugestoßen sein könnte.