Niederschlagsbilanz 2023 war an Emscher und Lippe das nasseste Jahr seit 1931

Emscher-/Lippe-Region · Am nassesten war es im Dezember, aber auch im übrigen Jahr hat es an Emscher und Lippe überdurchschnittlich viel geregnet. Das zeigt die Niederschlagsbilanz von Emschergenossenschaft und Lippeverband. Was das für den Hochwasserschutz bedeutet.

05.01.2024 , 15:22 Uhr

Hochwasser der Lippe in Hünxe 10 Bilder Foto: Feuerwehr Hünxe