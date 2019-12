Ausblick auf 2020 : Der lange Weg zur neuen, alten Stadthalle

Dinslaken Es gab Ärger wegen steigender Kosten, Diskussionen, ob ein Restaurant nötig wäre oder nicht, zwischendurch mal Mangel an Handwerkern und einige Unkenrufe. Allem zum Trotz läuft der Bau – 2020 soll er fertig werden.

Querelen gab es auch um die Frage, ob man nun ein eigenes Restaurant in der Halle wolle oder nicht. Schon bei den ersten Planungen wurde das kontrovers diskutiert. Die Politik entschied: Ja, man wollte eine Gastronomie. Weil dann aber der Kostenrahmen gesprengt wurde, kippte der Stadtrat diese Entscheidung im Jahr 2019 wieder: doch kein eigenes Stadthallen-Restaurant. Erstens, um Geld zu sparen, und zweitens, weil man vermutete, dass ein Restaurantbetrieb am Standort nicht wirtschaftlich zu betreiben wäre. Stattdessen soll nun eine Catering-Küche eingebaut werden. Im Bedarfsfall wird der Auftrag für die Versorgung der Gäste dann durch die städische Veranstaltungsgesellschaft Din-Event, die die Halle bespielt, an externe Anbieter vergeben werden.

Din-Event kommt damit in neues Fahrwasser, und das 2020 auch mit einem neuen Kapitän. Kulturmanager Alexander Krößner kommt aus Troisdorf nach Dinslaken und tritt laut Planung im Februar 2020 seine Stelle als Chef von Din-Event an. Er hat erklärt, dass er großes Potenzial in der Kathrin-Türks-Halle sieht. Sie sei schließlich mitten in der Stadt in exklusiver Lage bei Burgtheater und Stadtpark und durch die überschaubare Größe womöglich bald ein „Wohnzimmer“, in dem Künstler sich wohlfühlen. Er hat angekündigt, frühzeitig in die Planungen für das Programm in der Halle einsteigen zu wollen. Das wäre dann für 2021.