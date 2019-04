Mann verfolgte 17-Jährige : Exhibitionist in Voerde gefasst

Der Unbekannte verfolgte die Frau vom Bahnhof Friedrichsfeld aus, flüchtete dann aber in Richtung Schmaler Weg. Foto: Heinz Schild

Voerde Die Polizei hat den Exhibitionisten, der am Montagabend in Voerde eine 27-Jährige Frau belästigt hat, vorläufig festgenommen. Der Mann hatte sich am Donnerstagabend erneut an eine Frau (17) herangemacht. Zeugenhinweise führten auf die Spur eines 20-jährigen, der in Voerde lebt.

(RP) Am Montag hatte der Täter eine 27-jährige Oberhausenerin vom Bahnhof aus bis zur Alexanderstraße verfolgt. Die Frau war zuvor in einem Zug in Richtung Wesel unterwegs gewesen und in Voerde ausgestiegen. Der Mann hatte versucht die Frau zu umarmen.Die wehrte sich jedoch und schlug den Angreifer mit einem gezielten Tritt in die Flucht. Die Polizei berichtete über den Fall und bat die Öffentlichkeit um Hinweise auf einen dunkelhäutigen Mann. Als sich am Donnerstag gegen 20 Uhr erneut ein Unbekannter einer 17-jährigen Voerderin in schamverletzender Weise zeigte, konnte die Polizei einen Mann, auf den die Beschreibung passte, vorläufig festgenommen werden.

Die 17-Jährige war ebenfalls mit einem Zug von Dinslaken in Richtung Wesel unterwegs gewesen. Nachdem sie in Friedrichsfeld ausgestiegen war, folgte ihr der Unbekannte zunächst, flüchtete dann aber in Richtung der Straße Schmaler Weg. Die gute Beschreibung der beiden jungen Frauen sowie ein zuvor eingegangener Hinweis eines 47-jährigen Zeugen auf den möglichen Tatverdächtigen, führten die Polizisten auf die richtige Spur. Der Mann konnte noch an seinem Wohnort vorläufig festgenommen werden. Derzeit prüft die Kriminalpolizei, inwieweit der Mann noch für weitere Taten verantwortlich ist.

