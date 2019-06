Fehlende Thermik : Segelflieger landete an der Schloßstraße

Segelflieger in der Luft (Symbolbild). Foto: Endermann, Andreas (end)

Dinslaken Ungewöhnliches Geschehen an der Schloßstraße in Dinslaken: Ein Segelflieger musste dort am Samstagabend eine „ungeplante Außenlandung“ durchführen, wie die Polizei mitteilt.

Der Grund dafür sei fehlende Thermik gewesen; der eigentliche Zielflughafen in Krefeld sei für den Flieger nicht mehr zu erreichen gewesen. Der Pilot war ein 18-Jähriger aus Kevelaer. Dabei entstand weder Personen- noch Sachschaden, erläutert die Polizei. Das Segelflugzeug musste vom Ort der Landung geborgen werden.