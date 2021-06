Am Tenderingssee in Hünxe : 17-Jähriger bespuckt Polizisten

Am Tenderingssee in Hünxe

Die Nacht verbrachte der Jugendliche in der Ausnüchterungszelle. Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Hünxe Mit einem rabiaten Jugendlichen bekam es die Polizei in der Nacht zu Donnerstag am Tenderingssee zu tun. Der 17-Jährige schüttete einem Beamten Flüssigkeit über die Uniform und wehrte sich mit einet Spuckattacke gegen die Festnahme.

Mit einer Spuckattacke hat sich ein alkoholisierter 17-Jähriger am Donnerstag gegen seine Festnahme durch die Polizei gewehrt. Die Beamten trafen gegen 1 Uhr am Tenderingssee auf mehrere Jugendliche, die dort Alkohol getrunken hatten. Ein Zeuge hatte die Beamten zu einem Taucherparkplatz gerufen, da er Hilfeschreie gehört hatte. Hilfe benötigte jedoch niemand der Jugendlichen. Als die Polizisten einen Platzverweis aussprachen und sie zum Parkplatz begleiteten, zeigte sich ein 17-jähriger Dinslakener uneinsichtig. Nachdem er die Beamten mehrfach provozierte, schüttete er einem von ihnen plötzlich eine Flüssigkeit aus einer Flasche über die Uniform und wollte ihm einen Schlag gegen den Kopf versetzten. Der Polizist wich aus und nahm den 17-Jährigen fest. Daraufhin bespuckte der die Beamten und versuchte sich loszureißen. Auch im Streifenwagen spuckte er die Polizisten an und traf einen dabei ins Gesicht. Ein Arzt entnahm dem Jugendlichen eine Blutprobe. Seine Mutter konnte ihn nach Ausnüchterung um 05.15 Uhr auf der Wache abholen. Den jungen Mann erwartet ein Strafverfahren.