Unwetter in der Region : 17-Jährige in Voerde von umstürzendem Baum getroffen und schwer verletzt

Voerde Bei einem kurzen aber heftigen Unwetter ist am Freitagmittag in Voerde eine 17-Jährige lebensgefährlich verletzt worden. Die junge Frau wurde von einem umstürzenden Baum getroffen.

Ein 17-jähriges Mädchen ist in Voerde während des heftigen Sturms, der gegen 11.45 Uhr über den Kreis Wesel gezogen ist, von einem umstürzenden Baum getroffen und schwer verletzt worden. Das Unglück geschah am Freitagmittag gegen 12 Uhr auf dem Gelände eines Bauernhofs an der Grünstraße.

Im Kreis Wesel hatten Polizei und Feuerwehr nach eigenen Angaben 20 wetterbedingte Einsätze. So stürzte in Moers ein Baum auf eine Stromleitung und abgefallene Äste blockierten Straßen. Auch im Rhein-Erft-Kreis behinderten Äste den Verkehr. In Oberaußem deckte der Wind laut Polizei mehrere Hausdächer ab, und an der Zuckerfabrik in Elsdorf drohten Wellblechplatten vom Dach zu fallen.