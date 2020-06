Talentschmiede : Neue Fußball-Nachwuchstrainer am Gymnasium Voerde

Die Junior-Coaches mit Sportlehrer Markus Balthaus, Schulleiter Gerd Kube, Andreas Menzel (TV Voerde) und Christian Bolder (Commerzbank). Foto: Gymnasium Voerde

Voerde 16 Mädchen und Jungen absolvierten erfolgreich ihre Ausbilldung zum DFB-Junior-Coach und nahmen nun die offiziellen Zertifikate entgegen.

Nun haben sie es schriftlich: Am Gymnasium Voerde wurden 16 Schülerinnen und Schüler erfolgreich zu DFB-Junior-Coaches ausgebildet. Das vom Deutschen Fußball-Bun (DFB) initiierte Programm begleiten Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg und Bundestrainer Joachim Löw als DFB-Paten. Das Gymnasium Voerde war zum fünften Mal Teil der Initiative – eine echte Talentschmiede also mit Blick auf den Fußballtrainernachwuchs. Im Gymnasium Voerde haben die 16 neuen Nachwuchstrainer ihre Zertifikate erhalten, die den erfolgreichen Abschluss der DFB-Junior-Coach-Ausbildung bescheinigen.

Die Ausbildungsstunden waren noch vor dem Corona-bedingten Stopp. Die Übergabe der Zertifikate und Preise fand nun corona-konform mit genügend Abstand statt. Gemeinsam mit fünf Fußbällen für die Schule wurden die Urkunden. Ans GV gebracht hat das Projekt Sportlehrer Markus Balthaus. „Mein Ziel ist es, die umliegenden Vereine mit ausgebildeten Jugendtrainern zu versorgen und somit die Ausbildungsqualität im Fußball zu steigern“, erklärt er. Mittlerweile trainieren viele ehemalige und aktive Schüler des GV beim TV Voerde und SV Spellen Jugendmannschaften. Des Weiteren kommen die ausgebildeten Coaches auch bei Ballspiel-Arbeitsgemeinschaften und Sportfesten an der eigenen Schule zum Einsatz.

Das Besondere am GV: Lehrer Markus Balthaus ist seit einer Fortbildung im Dezember 2018 dazu befähigt, auch die nächste Trainerstufe „Teamleiter Kindertraining“ zu vergeben. Zusätzlich zum „Junior-Coach“ haben die Schülerinnen und Schüler daher auch den Trainerschein „Teamleiter Kindertraining“ erfolgreich erworben. In NRW gibt es nur zwei Schulen, an denen das möglich ist. In den Osterferien haben die jungen Trainer sogar noch die Möglichkeit die C-Lizenz zu erwerben; in einem speziellen Lehrgang, der nur für die Junior-Coaches angeboten wird. „Das Engagement des GV in Sachen Junior-Coach-Ausbildung begrüßen wir natürlich“, sagt Andreas Menzel vom TV Voerde. „Junge Leute, die Spaß daran haben, Kinder beim Sportmachen zu unterstützen, sind bei uns immer willkommen und erhalten von uns natürlich vollste Unterstützung.“

Die Commerzbank unterstützt als Partner des DFB seit 2013 die Initiative DFB-Junior-Coach zur Förderung des Fußballtrainernachwuchses. Mittlerweile nehmen jährlich rund 200 Schulen bundesweit teil. Insgesamt sollen bis zum Jahr 2024 20.000 Schülerinnen und Schüler in ganz Deutschland zu jungen Fußballtrainern ausgebildet werden – ein Beitrag zur Sicherung des Trainernachwuchses und gleichzeitig zur Förderung des Ehrenamts.

Werde Fußball-Coach – so lautet das Motto: Fußballbegeisterte Schülerinnen und Schüler ab 15 Jahren werden in einer 40-stündigen theoretischen Schulung zum DFB-Junior-Coach ausgebildet. Die Jugendlichen sollen anschließend in einer einjährigen Praxisphase Trainererfahrung sammeln und Kindern den Spaß am Fußball vermitteln. Die Ausbildung erfolgt an den Schulen der Jugendlichen. „Der Jugendbereich braucht viele qualifizierte und motivierte Trainer, hier werden wichtige Grundlagen gelegt. Die DFB-Junior-Coaches werden den Jugendfußball in Deutschland weiter aufwerten“, sagt Roland Bürger, Vorsitzender der Kommission für Schule und Kita des Fußballverbands Niederrhein.

Der Lehrgang wird von der Commerzbank gefördert, die ihr Augenmerk auf die Persönlichkeits-Entwicklung der Nachwuchstrainer legt. Marktbereichsleiter Christian Bolder, mit Sitz in Kleve, dazu: „Im Kinder- und Jugendfußball ist der Bedarf an qualifizierten und motivierten Trainern hoch. Vereine und Schulen können ohne ehrenamtliche Trainer kaum die Nachfrage nach Fußballtrainings abdecken. Daher freue ich mich, dass es so viele engagierte junge Menschen gibt, die sich trotz ihres immer strafferen Zeitplans ehrenamtlich für den Fußball engagieren und Verantwortung übernehmen.“ Das stärke ihre Persönlichkeit und bereitet auf das Berufsleben vor.

(RP)