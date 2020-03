Radfahrer ohne Licht : 16-Jähriger tritt um sich: Polizisten leicht verletzt

Dinslaken Mit einem renitenten 16-Jährigen bekam es die Polizei am Samstagabend auf der Friedrich-Ebert-Straße zu tun. Der junge Mann befuhr gegen 20.55 Uhr mit einem Fahrrad die Friedrich-Ebert-Straße. Da er kein Licht am Rad eingeschaltet hatte, wollten Polizeibeamte ihn kontrollieren.

Der Jugendliche konnte keinen Ausweis vorzeigen, woraufhin die Beamten ihn durchsuchten. Dabei fand die Polizei ein verschlossenes Plastiktütchen mit grüner Substanz. Im Anschluss sollten die Personaldokumente an seiner Wohnanschrift eingesehen werden. Das passte dem 16-Jährigen wohl überhaupt nicht. Der Jugendliche trat um sich. Zwei Polizeibeamte, die privat an der Örtlichkeit vorbei kamen, unterstützten ihre Kollegen. Der 16-Jährige trat jedoch weiterhin nach den Polizisten. Hierbei verletzte er einen Beamten in Zivil und eine Polizistin leicht. Schließlich überwältigten die Beamten den jungen Mann und brachten ihn zur Wache. Den 16-Jährigen erwartet jetzt ein Strafverfahren.