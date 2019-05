In einem Mercedes : 16-Jähriger aus Voerde liefert sich Verfolgungsjagd mit der Polizei

In einem Mercedes

Voerde/Hünxe Der Jugendliche fuhr erst in Schlangenlinien über einen Wirtschaftsweg. Als die Polizei darauf aufmerksam wurde, gab er Gas. Die Fahrt endete vor einem Baum.

Ein 16-Jähriger aus Voerde hat sich am Montagabend gegen 22 Uhr eine Auto-Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Mit einer temporeichen Fahrt versuchte er, einer Verkehrskontrolle zu entkommen.

Eine Streife des Verkehrsdienstes der Polizei Wesel war in Voerde mit ihrem Provida-Fahrzeug unterwegs. Das ist ein ziviles Fahrzeug, das das Tempo vorausfahrender Autos messen und auf Video aufzeichnen kann. Auf einem Wirtschaftsweg im Hafengebiet Voerde fiel den Polizisten ein silberfarbener Mercedes auf, ein älteres S-Klasse-Modell. Der Wagen fuhr in langgezogenen Schlangenlinien über den Weg.

Um die Irrfahrt des bis dahin Unbekannten nicht noch gefährlicher zu machen, ließen die Beamten sich zurückfallen. Deshalb verloren sie den Fahrer kurzzeitig aus den Augen. Der Flüchtende unterdessen fuhr vom Sternweg in Hünxe aus in ein Waldstück und dort, etwa zehn Meter von der Straße entfernt, gegen einen Baum.

Der 16-Jährige hatte zwischenzeitlich per Handy den Halter des Mercedes über den Unfall im Wald informiert. Gegen 1 Uhr in der Nacht stellte er sich im Beisein seiner Mutter auf der Polizeiwache in Dinslaken.