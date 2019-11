Gas-Austritt : Anwohner stirbt durch Kohlenmonoxid

Es gab eine stark erhöhte CO-Konzentration in einem Haus an der Kaiserswerther Straße: Man fand den Mann leblos im Badezimmer.

Ein 57-jähriger Wohnungsmieter ist am Donnerstagabend leblos im Bad seiner Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Kaiserswerther Straße entdeckt worden. Er starb offenbar durch den Austritt von Kohlenstoffmonoxid (CO), auch gebräuchlich Kohlenmonoxid genannt. Wie die Feuerwehr berichtete, wurde der Rettungsdienst der Städte Heiligenhaus und Ratingen um 19.32 Uhr zunächst zu einem sogenannten internistischen Notfall in dem Haus in Ratingen Mitte gerufen.