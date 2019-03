Prozess gegen Heilpraktiker aus Brüggen: „Ich kann mir nicht erklären, wie das passieren konnte“

Brüggen/Krefeld/Moers Klaus R. bestreitet zum Prozessauftakt, dass er fahrlässig im Umgang mit seinen Patienten gewesen sein soll. Er habe immer akurat und sauber gearbeitet. Laut Anklage soll er durch die fehlerhafte Wiegung eines Krebsmedikamentes drei Menschen getötet haben.

Klaus R. soll verantwortlich für den Tod von drei Menschen sein. Beim Prozessauftakt gegen den Heilpraktiker vor dem Krefelder Landgericht entschuldigte sich der Angeklagte am Freitag. „Mir tut es sehr Leid, was da passiert ist“, sagte der 61-Jährige. „Ich kann mir selbst nicht erklären, wie das passieren konnte.“ Seine Stimme klingt schwach, nuschelig, verzweifelt.

Die Staatsanwaltschaft wirft dem Angeklagten fahrlässige Tötung in drei Fällen, fahrlässige Körperverletzung und Verstöße gegen das Arzneimittelgesetz vor. R. soll Ende Juli 2016 drei Patienten, die sich durch seine Behandlung eine Art letztes Wundermittel erhofften, in seinem Krebszentrum in Brüggen-Bracht mit einer Überdosis des experimentellen Wirkstoffs 3-Bromopyrovat getötet haben. Konkret soll der Angeklagte durch eine fehlerhafte Wiegung zu viel 3-BP verabreicht haben.

Prozess gegen Heilpraktiker beginnt am 29. März in Krefeld

Krebszentrum in Brüggen : Prozess gegen Heilpraktiker beginnt am 29. März in Krefeld

Prozessauftakt in Krefeld : Tod von Krebspatienten in Brüggen - Heilpraktiker sieht bei sich keine Fehler

Der Angeklagte R. bestreitet den Vorwurf einer ungeeigneten Waage. „Ich habe monatelang mit dieser Waage gearbeitet.“ Dabei sei nie etwas schiefgegangen. „Abweichend ist das Ergebnis nur an diesem Tag.“ Er könne sich selbst nicht erklären warum, sei aber „sehr an der Aufklärung interessiert“. Seit dem besagten Tag „habe ich viele schlaflose Nächte hinter mir“. Er glaubt nicht an einen Fehler: „Ich habe ein gutes Gefühl, dass ich an diesem Tag richtig und sauber gearbeitet habe. Ich habe immer darauf geachtet, akkurat und nach dem besten Wissen zu arbeiten“, so R.