Hallen für Verweigerer : Städte prüfen Quarantäne-Lager

Düsseldorf Einige Kommunen wollen dem Vorbild der Stadt Menden folgen.

Neben dem sauerländischen Menden planen auch einige andere Städte in Nordrhein-Westfalen Unterbringungsmöglichkeiten für unter Quarantäne stehende Menschen, wie eine Umfrage unserer Redaktion ergeben hat. „Die Stadt Leverkusen hat sich bereits mit der Fragestellung beschäftigt, so dass bei Bedarf eine Einrichtung in Betrieb genommen werden könnte“, sagte eine Sprecherin der Stadt. Dort könnten beispielsweise Personen unterkommen, die nicht im häuslichen Umfeld verbleiben könnten. „Oder die eine Quarantäne verweigern“, so die Sprecherin.

Die meisten Städte verzichten bislang aber auf solche Maßnahmen, wie die Umfrage weiter ergeben hat. „In Bonn gibt es keine Überlegungen, sogenannte Quarantäne-Verweigerer zentral unterzubringen und zu beaufsichtigen, da uns keine Fälle bekannt sind, in denen die betroffenen Menschen sich nicht an die Vorgaben zur Quarantäne gehalten hätten“, so die Verwaltung. In Goch, Hilden und Neukirchen-Vluyn ist ebenfalls nichts in dieser Richtung geplant. In Krefeld hält man so eine Einrichtung für nicht angebracht. „Es hat sich bisher kein entsprechender Bedarf ergeben. Bislang hat sich gezeigt, dass das Verantwortungsbewusstsein und die Einsicht in der Krefelder Bürgerschaft sehr groß ist. Insofern wäre eine derartige Maßnahme hier unverhältnismäßig“, sagte eine Sprecherin der Stadt Krefeld.