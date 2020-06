Düsseldorf : Städte in Sorge um Veranstaltungen

Düsseldorf Das verlängerte Verbot könnte auch verkaufsoffene Sonntage treffen. Viele Städte ziehen vorsorglich die Reißleine. Andere wollen noch die konkrete Ausgestaltung der Landesregierung abwarten.

(capf/csh/erer/maxi) Zahlreiche Städte in NRW haben gar nicht erst abgewartet, ehe die Ministerpräsidenten in Sachen Großveranstaltungen ab September entschieden haben. In vielen Kommunen der Region waren sie schon vorsorglich abgesagt worden – wie zum Beispiel die Cranger Kirmes und das mehrwöchige Oktoberfest in Xanten.

Bei einigen Großveranstaltungen hatte man aber gehofft, sie könnten nach dem 31. August stattfinden, wie eine Blitzumfrage unserer Redaktion ergaben hat. „Betroffen sind bei uns sicher auch verkaufsoffene Sonntage, wenn der Anlass entfällt“, sagte eine Sprecherin der Stadt Essen. In Aachen sind nach Angaben der Stadt Veranstaltungen wie Firmenlauf und Altstadtflohmarkt gefährdet. In Solingen wären die Bierbörse, das Bergische Oktoberfest sowie ein Street Food Festival bedroht. In Geldern wären etwa das Street Food & Music Festival auf dem Marktplatz, ein verkaufsoffener Sonntag, der Herbst- und Kartoffelmarkt in der Ortschaft Pont am 18. Oktober sowie verschiedene Kirmes- und Schützenfeste betroffen. In Bonn will man vor Entscheidungen zunächst noch die konkreten Vorgaben des Landes abwarten. Ähnlich verfährt man auch in Duisburg.