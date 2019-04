Ratingen : Stadt soll Service-Center übernehmen

Ratingen Der Kreis musste die wichtige Anlaufstelle aus personellen Gründen erneut schließen.

Für die Ratinger Bürger sollte der gewohnte Service im Kreis-Service-Center Ratingen nicht nur erhalten bleiben, sondern sogar noch ausgeweitet werden, so die Fraktion der Bürger Union. Das Center war als Anlaufstelle nicht nur in ausländerrechtlichen Angelegenheiten gedacht, sondern es sollten dort auch weitere Dienstleistungen der Kreisverwaltung (Straßenverkehrsamt, Einbürgerungsangelegenheiten und Namensänderungen) angeboten werden.

Die Fraktion der Bürger Union hatte sich am 5. November 2017 mit einer Anfrage an die Stadt gewandt und darauf hingewiesen, dass man nicht hinnehmen kann, dass in Ratingen, größte Stadt des Kreises Mettmann, das Service Center über einen längeren Zeitraum geschlossen ist und die Bürger nur mit erheblichem Aufwand ihre Angelegenheiten in Mettmann regeln können. Man habe Bürgermeister Klaus Konrad Pesch auch darum gebeten, sich dafür einzusetzen, dass kurzfristig das Center wieder geöffnet wird.