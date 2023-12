Schnee und Eis Mit diesen 6 Tipps machen Sie ihre Kinder „winterfest“

Der Deutsche Wetterdienst geht auch in den kommenden Tagen von winterlichen Verhältnissen in NRW aus, vor allem in den Nächten kann es glatt werden. Die Tiefstwerte liegen zwischen minus ein und minus vier Grad. In der Nacht zu Donnerstag können die Temperaturen sogar auf bis zu minus sechs Grad fallen und es wird laut DWD erneut verbreitet glatt.