Was das für den Saisonstart bedeutet Erster Schnee im Sauerland in Sicht

Die Schneefallgrenze sinke am Wochenende vermutlich auf etwa 400 bis 500 Meter, sagte Jana Beck, Meteorologin vom Deutschen Wetterdienst am Mittwoch in Essen. „Es wird kühler, so dass sicher ein paar Flocken fallen. Unklar ist aber, ob es überhaupt größere Niederschlagsmengen gibt und ob diese dann liegenbleiben“, sagte Beck.