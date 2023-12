Frühe Skisaison in NRW Erste Lifte im Sauerland laufen ab heute

An diesem Wochenende wollen dann noch weitere Skigebiete öffnen. Geplant sei der Saisonstart dann im Skidorf Neuastenberg, im Skigebiet Bödefeld-Hunau in Schmallenberg, im Skigebiet Schlossberg/Küstelberg in Medebach und im nordhessischen Willingen. Überall würden aber nur einzelne Lifte in Betrieb genommen - der Schnee reiche längst noch nicht, um alle Abfahrten der Skigebiete zu öffnen, sagte die Sprecherin. Kurzfristig wollen auch die kleinen Skigebiete Sternroth in Olsberg, Olpe-Fahlenscheid und Wilde Wiese in Sundern öffnen - dort war schon das erste Flutlichtfahren geplant.