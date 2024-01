Schnee und Eis Mit diesen 6 Tipps machen Sie Ihre Kinder „kältefest“

Die kalten Temperaturen ist man, zumindest in NRW, kaum noch gewohnt. So waren die vergangenen Winter weder besonders kalt, noch mussten Kinder häufig bei Schnee oder Glätte in die Schule oder den Kindergarten gehen. Das sieht nun jedoch anders aus. Wie kommen Kinder in diesen Zeiten warm zur Betreuung? Welche Kleidung ist die richtige? Wir haben hier einige Tipps.