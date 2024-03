Besetzungsverfahren für Gerichtspräsidentin Erfolg für den Justizminister – doch es bleiben Fragen

Die Oppositionsfraktionen von SPD und FDP hatten frühzeitig den Rücktritt des Ministers gefordert. Die jetzige Entscheidung sollte ihnen ein Signal sein. Mit Rücktrittsforderungen sollte man nicht so schnell und nicht so laut um sich werfen. Eine Rücktrittsforderung ist ein scharfes Schwert. Wird es ein paarmal unbegründet gezogen, stumpft es ab. Was aber auch bleibt, ist – der Gerichtsentscheidung zum Trotz – Unsicherheit. Der Fall hat nebenbei ans Licht gebracht, wie bedeutende Personalentscheidungen in der Justiz ablaufen. Und das wirft Fragen auf. Das Oberverwaltungsgericht hat festgestellt, dass informelle Bewerbergespräche üblich sind. Aber warum ist das der Fall, und wozu dienen sie denn, wenn solche Treffen am Ende keine Bedeutung für eine Personalentscheidung haben dürfen (und das dürfen sie nicht, alles andere wäre illegal)? Warum hatten Kandidaten für ein Amt, auf dessen Besetzung Regierungsmitglieder keinerlei Einfluss nehmen dürfen, während des Besetzungsverfahrens 14 Gespräche mit Vertretern der Landesregierung? Über das grundsätzliche System der Richterbesetzung in NRW wird noch zu reden sein.