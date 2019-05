Ratingen : Soziales Jahr bei Lebenshilfe kann wegweisend sein

Ratingen Die Wohneinrichtungen der Lebenshilfe befinden sich in Velbert, Heiligenhaus, Ratingen und Langenfeld.

Ein FSJ oder der Bundesfreiwilligendienst in einer der vier stationären Lebenshilfe-Wohneinrichtungen für Menschen mit geistiger Behinderung bietet jungen Menschen zwischen 16 und 26 viele Möglichkeiten und positive Effekte: die eigene Persönlichkeit weiterzuentwickeln, sich beruflich zu orientieren und den Alltag einer Wohneinrichtung aktiv mitzugestalten. Neben dem Umgang mit Menschen gehören Selbsterfahrung und das Erlernen sozialer Kompetenzen zu den Merkmalen eines Freiwilligen Sozialen Jahres oder des Bundesfreiwilligendienstes. Die Wohneinrichtungen der Lebenshilfe befinden sich in Velbert, Heiligenhaus, Ratingen und Langenfeld.

Mittlerweile arbeitet Veronika Trant nur noch in Teilzeit im Lebenshilfe-Wohnheim in Langenfeld, da sie in Vollzeit Soziale Arbeit an der katholischen Hochschule in Köln studiert. Diese berufliche Richtung hätte sie ohne das FSJ nie eingeschlagen.