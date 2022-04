Düsseldorfer Kandidaten-Check : So will Martin Koerbel-Landwehr in den Landtag einziehen

So will Martin Koerbel-Landwehr in den Landtag einziehen

Düsseldorf Martin Koerbel-Landwehr kandidiert für die Linke im Wahlkreis 43 im Düsseldorfer Westen für den Landtag. Er ist zwar kein Parteimitglied, wird aber auf Listenplatz sechs geführt.

Wer ist das? Martin Koerbel-Landwehr arbeitet seit über 40 Jahren in der Uni-Klinik Düsseldorf und ist dort als Personalratsvorsitzender für die Belange der Beschäftigten aktiv. Der 62-Jährige lebt seit einigen Jahren in Mönchengladbach. Als Grund nennt er die teuren Mieten. Dennoch ist er vorwiegend in Düsseldorf unterwegs und engagiert sich dort bei Ver.di, wo er Landesvorsitzender des Fachbereichs Gesundheit, Soziale Dienste, Bildung und Wissenschaft in NRW ist. In der Ver.di-Bundestarifkommission vertritt er ebenfalls die Interessen der Beschäftigten aus NRW. Er ist auch in einigen weiteren Initiativen tätig und unterstützt aktiv auch die Friedensbewegung. Koerbel-Landwehr ist kein Parteimitglied der Linken, sieht in der Partei aber „eine Alternative, die den notwendigen Druck auf die anderen Parteien macht“. Da die Partei auch Kandidaten aufgestellt hat, die kein Parteimitglied sind, ist er nicht nur als Direktkandidat wählbar, sondern steht auf der Landesliste auf Platz sechs.