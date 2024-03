1800 Menschen in NRW warten auf ein Spenderorgan So nutzt man das Organspende-Register

Mal ist es die Leber, mal das Herz und besonders oft die Niere: In Nordrhein-Westfalen warten 1817 kranke Menschen auf ein Spenderorgan, wie die Techniker Krankenkasse unter Verweis auf die Stiftung Eurotransplant berichtet. Gäbe es genug Spender, könnten viel von ihnen gerettet werden. Zum Vergleich: Die Zahl der Organtransplantationen ist in NRW von 713 im Jahr 2022 auf 727 im Jahr 2023 gestiegen. Die Bereitschaft ist sogar da: In Deutschland stehen laut einer repräsentativen Forsa-Befragung 85 Prozent der Befragten einer Organspende eher positiv gegenüber. Doch nur knapp die Hälfte aller Befragten besitzt einen ausgefüllten Organspendeausweis. Damit es mehr werden, startet nun das neue Organspende-Register. „Wichtig ist, dass jeder Mensch die Entscheidung für oder gegen eine Organspende ganz bewusst trifft und sie dann auch dokumentiert. Das geht seit dem 18. März nicht nur über den Organspendeausweis oder die Patientenverfügung, sondern auch online im neuen Organspenderegister“, sagt Barbara Steffens, die NRW-Chefin der TK.