Entschluss aller Emmericher Karnevalsvereine : Narren sagen jetzt auch Sitzungen ab

EMMERICH Eigentlich wollten die Emmericher Karnevalsvereine wenigstens an den Sitzungen festhalten. Doch daraus wird nichts. Der klassische Sitzungskarneval und auch die Alternativ-Veranstaltung am Tulpensonntag fallen flach.

So schnell kann es in diesen Zeiten gehen: Noch vor sechs Wochen hatten die Emmericher Karnvelasvereine optimistisch in die Zukunft geblickt und gehofft, nach der frühzeitigen Absage des Tulpensonntagsumzuges wenigstens den klassischen Sitzungskarneval organisieren zu können. Für den Tulpensonntag war sogar eine Alternativ-Veranstaltung geplant, um den Karnevalisten auch an Emmerichs „närrischstem“ Tag etwas bieten zu können. Doch alle Planungen waren umsonst. Wie Karnevalspräsident Marc Horstmann vom Komitee der Schützen in Elten und gleichzeitig Sprecher aller elf Emmericher Karnevalsvereine jetzt mitteilte, werden auch die Sitzungen in den Sälen aufgrund der Corona-Lage abgesagt.

Bereits seit Wochen hatten sich die Karnevalsvereine Gedanken darüber gemacht, wie die Session 2021/2022 ablaufen könnte. „Es war unser fest erklärtes Ziel, in größtmöglichem Umfang zu versuchen, allen karnevalsbegeisterten Menschen in und um Emmerich herum so viel Karneval wie es die jeweilige Lage zulässt, zu bieten“, erklärt Horstmann. Doch bereits am vergangenen Donnerstag, als alle Präsidenten nochmals zu einer Online-Versammlung zusammenkamen und sich intensiv zu der aktuellen Entwicklung und den Möglichkeiten der Durchführung von Karnevalsitzungen austauschten, wurde die Reißleine gezogen: „Wir waren uns als Verantwortungsträger für die Karnevalsvereine schnell einig, dass die hohen Zahlen der Belegung von Krankenhausbetten sowie die stetig weiter steigenden Inzidenzen aktuell nicht wegzudiskutieren sind“, so Horstmann, vor allem, wenn es um die Entscheidung zur Durchführung einer größeren Veranstaltung gehe. Gerade aus diesen Gründen hätten die Präsidenten und alle in der Verantwortung stehenden Organisatoren, die Entscheidung über eine Absage der Sitzungen lange herausgeschoben. „Letztendlich mussten wir jetzt eine der Situation angepassten Entscheidung treffen, ob wir Sitzungen mit geringer Teilnehmerzahl und in kleinerem Kreis durchführen – oder auch in diesem Jahr auf die klassischen Karnevalssitzungen verzichten. Diese Entscheidung ist uns allen nicht leicht gefallen, sie musste aber mit dem Verstand und nicht mit karnevalistischen Herzen getroffen werden“, erklärt Horstmann weiter.