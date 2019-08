Kommentar zum Landarzt-Gesetz : Herz ist wichtiger als Einser-Abitur

Meinung Düsseldorf Das Auswahlverfahren für den ersten Landarzt-Studienjahrgang ist abgeschlossen. Die Kandidaten haben im Durchschnitt ein anderes Qualifikationsprofil als herkömmliche Medizinstudenten - und das ist gut.

Schon aus diesem Grund ist das neue Landarzt-Gesetz von NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) ein Schritt in die richtige Richtung: Ab kommendem Wintersemester spielt die Abiturnote bei rund sieben Prozent der Medizinstudienplätze in NRW nur noch die Nebenrolle. Gut 140 Studienplätze sollen nicht an die besten Abiturienten gehen, sondern an junge Persönlichkeiten, denen man den Arztberuf aus ganz anderen Gründen zutraut. Jene Studenten, die über dieses alternative Verfahren ins Medizinstudium rutschen, müssen sich im Gegenzug verpflichten, später mindestens zehn Jahre lang in einem medizinisch unterversorgten Gebiet zu praktizieren.