Beteiligung an Signa-Töchtern Die Millionen-Risiken der RAG-Stiftung

Der Einstieg der RAG-Stiftung bei zwei Signa-Töchtern wird zur schweren Belastung. Denn nun zeichnet sich ab, um welche Dimensionen es geht: Insgesamt soll die Stiftung rund 250 Millionen Euro investiert haben, heißt es in Branchenkreisen. Die Stiftung äußerte sich dazu nicht, sondern bestätigt nur, dass sie an Signa Prime mit fünf Prozent und an Signa Development mit 3,82 Prozent beteiligt ist.