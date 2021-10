Schwerer Unfall auf der A44 : Drei Wagen fahren an Stauende ineinander - Fahrer eingeklemmt

Drei Wagen fahren an Stauende ineinander - Fahrer eingeklemmt

Bad Wünnenberg Der 24-jährige Fahrer eines Lieferwagens wurde bei dem Unfall auf der A44 schwer verletzt. Die Autobahn Richtung Dortmund war in der Nacht fast vier Stunden lang gesperrt.

An einem Stauende auf der A44 im Kreis Paderborn sind am Mittwochabend drei Fahrzeuge ineinander gefahren, dabei wurde ein Fahrer schwer verletzt. Wegen eines Schwertransportes hatte sich Polizeiangaben zufolge auf der Autobahn vor dem Kreuz Wünnenberg-Haaren in Richtung Dortmund ein Stau gebildet.