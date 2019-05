Schmierereien : Schwerer Schaden im Rathaus

Unbekannte haben im Innern des Rathaus-Neubaus zwischen dem vergangenen Freitag und Samstag schwere Schäden angerichtet. Auf RP-Anfrage teilte ein Polizeisprecher am Samstagabend mit, dass der Sachschaden bei rund 10.000 Euro liege.

Der Staatsschutz wurde in die Ermittlungen eingeschaltet, da es sich es um rechtsradikale Schmierereien handelt. Passanten hatten festgestellt, dass Unbekannte den Neubau durch Graffiti verunstaltet haben. Die Täter waren nach Angaben der Polizei ins Gebäude eingebrochen. Das Rathaus steht in großen Teilen vor der Fertigstellung (die RP berichtete bereits). Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Ratingen unter der Telefonnummer 02104/982-6210 entgegen.