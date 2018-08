Schumachers qualifiziert sich für Ironman-WM auf Hawaii

Viersen : Schumachers qualifiziert sich für Ironman-WM

Viersen (off) Beim Ironman in Zürich und Hamburg waren Triathleten des Dülkener SV unterwegs. Erfolgreich waren Daphne Schuhmachers-Grosch und Jörg Schumachers in der schweizerischen Metropole über 3,8 km Schwimmen, 180 km Radfahren und 42,195 km Marathon.

Schumachers löste sogar das Ticket für die Ironman-Weltmeisterschaften auf Hawaii. Beim Schwimmen im Zürichsee war vorab ein Neoprenverbot ausgesprochen worden, somit war mit etwas langsameren Zeiten zu rechnen. Daphne Schuhmachers-Grosch verließ nach 1:15 Stunden das Wasser und wechselte auf ihre Paradedisziplin Radfahren. Mit einer ausgezeichneten Leistung (5:26) glänzte sie in ihrer Altersklasse ab 45 Jahre und ging auch Führende auf die Marathonstrecke. Die Position verteidigte sie bis zur Mitte des Rennens, musste dann aber der Hitze Tribut zollen. Trotzdem kam sie als Vierte nach 11:50,41 Stunden ins Ziel.

Noch besser lief es für Jörg Schuhmachers. Nach einer guten Schwimmleistung (1:01) überholte er auf dem Rad mehrere Athleten. Den Radsplit beendete er mit tollen 5:03 Stunden und wechselte als Dritter seiner AK auf die Marathonstrecke, die er in ebenso überzeugenden 3:19 Stunden absolvierte. Den dritten Platz verteidigte der M40-Senior im Marathon und qualifizierte sich damit für den Ironman auf Hawaii im Oktober.