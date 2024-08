Schulstart in NRW Was I-Dötzchen wirklich brauchen

Auch für die Kleinen kann der Rummel um sie selbst zu viel werden. Und für eine falsche Wahrnehmung sorgen. Es geht auch schließlich nicht darum, wie viele Kinder zur großen Gartenparty mit möglichst viel Action kommen, sondern darum, Anschluss zu finden in der Schulklasse. Neue Freunde, die Pausen und Freizeit mit einem verbringen, ohne dass dafür etwas Materielles in Aussicht gestellt wird. Je besser das gelingt, betonen Pädagogen, desto leichter fällt auch die Umstellung vom spielerischen Kindergarten auf den strengeren Schulalltag. Eltern helfen ihren Kindern also nicht unbedingt, wenn sie den ersten Tag überhöhen und sie mit Geschenken und Erwartungen überhäufen. Die ersten Wochen sind eine Übergangsphase, eine Geduldsprobe für alle Beteiligten. Die Süßigkeiten aus der Schultüte sind nach ein paar Tagen aufgebraucht, dann kommt es auf Unbezahlbares an: zuhören, aufmuntern, loben – und zusammen durchhalten.