Schulen in NRW: Land hilft Kommunen mit einer halben Milliarde Euro bei Umstellung auf G9

Düsseldorf Die Umstellung von derzeit zwölf Schuljahren auf dreizehn kommt die Kommunen in Nordrhein-Westfalen teuer zu stehen. Nun hat das Land beschlossen, den Städten und Gemeinden mit einer halben Milliarde Euro zu helfen.

Die Kommunen in Nordrhein-Westfalen bekommen die Millionenkosten für die Umstellung vom acht- auf das neunjährige Gymnasium (G9) vom Land erstattet. Das Kabinett beschloss am Dienstag einen Gesetzentwurf, wonach die Kommunen von 2022 bis 2026 insgesamt rund 518 Millionen Euro vor allem für die Schaffung neuer Schulräume erhalten. Das Geld soll laut Mitteilung der Staatskanzlei in fünf Teilbeträgen gezahlt werden. Das vollständige Angebot an Schulräumen müsse erst zum Schuljahr 2026/27 zur Verfügung stehen, wenn der erste neue G9-Jahrgang in die Jahrgangsstufe 13 komme.