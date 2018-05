Kerken : Schleuderndes Auto tötet Frau auf Gehweg

Kerken Auf tragische Weise ist am Dienstag in Kerken (Kreis Kleve) eine 75-jährige Frau ums Leben gekommen. Sie war als Spaziergängerin mit zwei Hunden gegen 7.10 Uhr auf dem Geh- und Radweg an der B 9 unterwegs, als es in ihrer Nähe zu einem Unfall kam.

Ein 52-jähriger Mann aus Kerken stieß mit seinem VW Polo mit dem BMW eines 28-Jährigen aus Nettetal zusammen, der laut Polizei bei Grün vom Parkplatz eines Einkaufszentrums nach rechts auf die B 9 gebogen war. Der VW schleuderte auf den Geh- und Radweg und erfasste die Frau und einen der Hunde, bevor er gegen den Zaun des Einkaufszentrums prallte. Die 75-Jährige starb noch an der Unfallstelle, auch der Hund wurde getötet. Ein Sachverständiger muss nun unter anderem klären, wie schnell der Kerkener in dem Tempo-70-Abschnitt unterwegs war.

(kla)