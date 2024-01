Schüler spielten sich als „Scharia-Polizei“ auf „Das muss uns alle aufschrecken“

Die Fall der vier Oberstufenschüler, die sich an einer Gesamtschule in Neuss als „Scharia-Polizei“ aufspielten, zieht immer weitere politische Kreise und wird nun auch Thema im nordrhein-westfälischen Landtag. Die SPD beantragte für die Innenausschusssitzung am 22. Februar einen Bericht der Landesregierung zu den Vorkommnissen. „Solche Vorfälle sind alarmierend und zeigen die Gefahr auf, die durch die Radikalisierung junger Menschen durch islamistische Propaganda insbesondere auch im Internet und in den sozialen Medien entstehen kann“, sagte SPD-Innenexpertin Christina Kampmann. „Der Fall zeigt auf, dass hier hohe Wachsamkeit geboten ist und dass bei solchen Tendenzen konsequent gegengesteuert werden muss“, so Kampmann weiter.