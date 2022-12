Mammutprojekt RRX So steht’s beim Ausbau des Rhein-Ruhr-Express

All das verzögert das Projekt, zumal wie überall am Bau Fachkräfte und Fahrer fehlen und der Beton knapp ist. Ein Enddatum will Kolle lieber nicht nennen, schon wegen der teils noch unsicheren Genehmigungsverfahren. Rund 15 Jahre dürfte der Bau noch dauern, sagen Fachleute. Nächstes Etappenziel ist erstmal die Fußball-Europameisterschaft 2024: Bis dahin will die Bahn den Zugverkehr zu den Stadien in Düsseldorf und Köln durch den zweigleisigen Ausbau der wichtigen S6 kräftig beschleunigt haben.