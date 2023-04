Ausbau für den Rhein-Ruhr-Express RRX: S 6 soll ab 25. August wieder nach Köln fahren

Der Abschnitt ist nur ein Teil des Mammutprojekts RRX-Ausbau. Ziel ist, dass auf den 120 Zugkilometern zwischen Köln und Dortmund durchgehend alle 15 Minuten ein schneller Regionalexpress fährt. Die Arbeiten zwischen Langenfeld und Leverkusen hatten im Juni 2022 begonnen. Die Gleise in dem Bereich sind laut Bahn bis auf wenige Meter verlegt. Vom 3. Mai bis 25. August gibt es in dem Bereich verschiedene Sperrungen der S-Bahnstrecke. Zwischen 28. Juli und 25. August sind die Gleise zwischen Köln und Düsseldorf auch für den Regional- und Fernverkehr gesperrt, die Züge werden über Opladen umgeleitet. Und auch auf Düsseldorfer Gebiet gehen die Planungen für die Schienenerweiterung für den RRX weiter: Für den Planungsabschnitt zwischen Hellerhof und Reisholz hat die Deutsche Bahn inzwischen die Planfeststellungsunterlagen beim Eisenbahnbundesamt (EBA) als zuständige Aufsichtsbehörde eingereicht. In der jüngsten Ratssitzung teilte die Stadt mit, dass ihr die Bahn die Planunterlagen zwecks Vorab-Prüfung zur Verfügung gestellt habe: „Da die rechtliche Prüfung der Planunterlagen durch das EBA erst noch erfolgen wird, wird die Verwaltung die Entwurfsunterlagen darauf untersuchen, ob die einvernehmlich erreichten planerischen Abstimmungsergebnisse auch in die Planungsunterlagen aufgenommen worden sind.“ Die Prüfung erfolge dann im Rahmen des förmlichen Beteiligungsverfahrens.